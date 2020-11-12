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Trump yine iddialı! 'O eyalette ben kazanacağım!'

ABD başkanlık seçimlerinde Georgia ve Arizona kritik eyaletler arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışında önde olan Demokrat lider Joe Biden ve henüz oyların sayılmadığı Georgia ve Arizona ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, Georgia ve Arizona'da oyların hepsini alacağını savundu.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 20:10
Trump yine iddialı! 'O eyalette ben kazanacağım!'

ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Kasım Salı günü yapılan ve resmi olmayan başkanlık seçimi sonuçlarına göre Demokrat Biden'ın kazandığı seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ KAZANACAĞIZ"

Sonuçların henüz netleşmediği 15 delegeli Kuzey Karolina eyaletinde oy sayım işlemlerinin oldukça uzun sürdüğüne işaret eden Trump, "Kuzey Karolina'da ne bu kadar uzun zaman alıyor. Seçimleri kendilerine çevirmek için fazladan oy pusulası mı arıyorlar. Oyların yeniden sayılacağı Georgia'yı da biz alacağız." ifadesini kullandı.

"BU YASA DIŞIDIR"

Trump, kritik eyaletlerden Pensilvanya ve Michigan'da Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayımına katılmasına izin verilmediğine işaret ederek, "Bu yasa dışıdır." tepkisini gösterdi.

"73 MİLYON KİŞİ BENİM İÇİN OY KULLANDI"

Seçim sonuçlarının belirsiz olduğu başka bir eyalet olan Arizona'da da Biden ile aralarındaki oy farkının 200 binden 10 binden daha aza düştüğüne işaret eden Trump, "Biz kullanılan oyların hesaplamalarını gözden geçirirsek Arizona'yı kolaylıkla kazanıyoruz. 73 milyon kişi benim için oy kullandı." paylaşımında bulundu.

Oy Pusulası

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