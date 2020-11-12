Maltepe Cemevi Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz’dan Maltepe Belediyesi’ne suçlama

Maltepe Cemevi ve Maltepe Belediyesi arasında yaşanan arsa sorunu, kaygı verici bir noktaya ulaştı.



28 yıldır Alevi vatandaşlara hizmet verdiği arsayı işgal ettiği iddiasıyla Maltepe Belediyesi ekiplerince elektrikleri kesilen, mobbinge uğrayan Cemevi Derneği, en sonunda belediyenin baskınıyla şoka uğradı. Maltepe Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde, Maltepe Cemevi Derneği binasına kapıyı kırarak girdiği, cemevi yöneticilerine ise tehditler savurduğu bildirildi.



CEMEVİ ARSASI BELEDİYE ŞİRKETİNE KİRALANDI



Yerel seçimlerden önce Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın cemevi yöneticilerine binalarının içini yaptırıp teslim edeceğine dair söz verdiği, ancak mazbatayı alır almaz aynı arsayı 2016'da Süreyyapaşa Vakfı'na devrettiği, 2017'de ise 25 yıllığına Maltepe Belediyesi'nin iştiraki olan Mataş A.Ş' ye kiraya verdiği ortaya çıkmıştı.



Edinilen bilgilere göre, Maltepe Cemevi; bulundukları yeri 'işgal' ettikleri gerekçesiyle Mataş tarafından şikayet edildi. 22 Mayıs'ta cemevinde tahkikat başlatan Maltepe Kaymakamlığı, dernek yönetici ve üyelerinin ifadelerine başvurdu. Bir yılı aşkındır devam eden arsa sorununu yargıya taşıyan Maltepe Belediyesi'nin ise Maltepe Cemevi Derneği hakkında dava açtığı, yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.



YILMAZ: 'KAPILARIMIZI KIRDILAR'



Maltepe Cemevi Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz, Maltepe Belediyesi ile yaşanan süreci anlattı:



'O gün, 'Cemevi'nin etrafı çok kalabalık' diyerek beni aradılar. Gittiğimde nerdeyse 100 kişilik bir kalabalık vardı. MATAŞ'ın Genel Müdürü Baran Küçük'ü gördüm, ne olduğunu sordum. Aralarında meclis üyesi Kemal Hasgül de vardı. İnşaat yapmaya geldiklerini söylediler. 'Kapıları niye zorladınız, neden haber vermeden yapıyorsunuz?' diye sorunca, 'İstediğimiz zaman geliriz. Size sormak zorunda değiliz. Burası belediyenin yeri' dediler. Bizler bunca zaman duruşumuzu bozmadık. Belediyenin inşaatı yapması için zaten dilekçeyi biz verdik. İnşaatın yapılacağını söyleseler niye karşı çıkalım?'



'HİÇBİR BELEDİYE İLE SORUN YAŞAMAMIŞTIK'



Belediye ekiplerince tehdit edildiğini ifade eden Erdinç Yılmaz, şunları söyledi:



'Sinirli bir şekilde üzerime doğru geldiler. Ağız dalaşı yaşadık. 'Burada mermi atacak insan çok, burayı terk et' deyip tehdit savurdular. Bu ilk değil. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü de saat 21.00 sularında 'inşaat yapıyoruz' diyerek akşam kapımızı kırdılar. Maltepe Cemevi'nin Alevilerin olduğunu belirten pankartımız zorla söküldü. Ödemelerimizi zamanında yapmamıza rağmen 3 kez elektriğimiz kesildi. Hemen her gün cenazenin kaldırıldığı bir inanç merkezi elektriksiz kalır mı? Bir yıldır bu şekilde mobbinge uğruyoruz.'



Erdinç Yılmaz, 'Ali Kılıç, seçimden önce bize söz verdi ancak mazbatayı alır almaz şikayet etti. AK Partili dahil hiçbir belediye ile sorun yaşamadık. 3 farklı belediye gördük ancak hep bir uyum içerisinde hizmet verdik. 1992'den bu yana hiçbir belediye başkanı, bu arsa 'belediyenin yeridir' demedi. Maltepe Cemevi, ilçe sınırları içinde hizmet veren tek alevi kurumudur. Cemevleri halka mal olmuş, halk tarafından yönetilen kurumlardır. Alevi erkânının yürütüldüğü inanç merkezleridir. Alevi toplumu dışında hiç bir siyasetin, belediye başkanının ya da kurumun istek ve beklentilerine boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz' ifadeleri kullandı.



CEMEVİ ŞİKAYETÇİ OLDU



Maltepe Cemevi Derneği, yaşananlar ile ilgili Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Sağlık Turizm Eğitim Otopark Temizlik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MATAŞ) Genel Müdürü Baran Küçük hakkında şikayetçi oldu. Cemevi Başkanı Erdinç Yılmaz'ın Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne giderek tehdit ve hakaret suçlamalarından suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.



MALTEPE BELEDİYESİ: İŞGAL EDİLMİŞTİR



Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da Alevi dernek yöneticilerine ağır sözler sarf etmişti. Kılıç, Alevi dernek yöneticilerinin 'Alevi toplumunun 'saf ve temiz' inancını kullanarak kendilerine yeni rant kapısı sağlamaya çalışan bu sorumsuzlar' olduğunu ve cemevi inşaatının 'işgal edildiğini' iddia etmişti.



'Kamuya ait olan bu binayı işgal edenlere karşı başlattığımız hukuki süreç devam etmektedir' diyen Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, 'Maltepe Cemevi, halkın hizmet alma hakkı olan bir alandır. Rant grubunun çıkarları uğruna inancı göz ardı edip hukuksuz olarak kullanabilecekleri bir kazanç kaynağı değildir!' demişti.



Alevi dernek yöneticilerinin 'Bir kaç cenaze yıkayarak para kazanma derdinde olan kişiler' ve 'Yoldan çıkmışlar' olduğunu iddia eden Kılıç, binanın boşaltılmasını istemişti.