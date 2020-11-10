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İstanbullular dikkat! Metrobüs güzergahı değişecek

Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri kapsamında 11 Kasım Çarşamba günü,15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. Çekim nedeniyle Metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Çekim yapılacak bölgelerde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 11:21
İstanbullular dikkat! Metrobüs güzergahı değişecek

İstanbul'da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü Metrobüs hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu'dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek. Kavacık, Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında Metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

Göztepe

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