USD (Alış - Satış) : 8,31 - 8,32 EURO (Alış - Satış) : 9,70 - 9,72

Ve imzalandı...Türkiye-Azerbaycan arasında iş birliği!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Azerbaycan Enerji Düzenleme Ajansı (AERA) arasında elektrik ve doğal gaz piyasalarında uyumlu bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması için iş birliği protokolü imzalandı.

Güncel / 01 Kasım 2020 Pazar 12:02
Ve imzalandı...Türkiye-Azerbaycan arasında iş birliği!

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, protokol EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve AERA Başkanı Dr. Samir Akhundov tarafından 27 Ekim'de imzalandı.

İmzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren protokol kapsamında, her iki ülkenin elektrik ve doğal gaz piyasalarında tutarlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulması sağlanacak. Bu amaçla, kurumların bilgi ve deneyimleri çeşitli seminerler, toplantılar, personel değişimi ve elektronik bilgi akışı yoluyla paylaşılacak.

Bölgesel elektrik ve doğal gaz piyasalarının oluşturulmasında diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası kurumlarla iş birliği yapılması ve ikili iş birliğinin çok taraflı iş birliğine dönüştürülmesi için fırsatlar değerlendirilecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, imza törenindeki konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağına dikkati çekerek, son günlerde Ermenistan ile yaşanan Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan'a desteğini vurguladı.

EPDK ve AERA arasındaki protokolle yalnızca ikili ilişkilerin geliştirilmekle kalmayacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

'Bu protokol aynı zamanda bölgesel ve uluslararası yapılanmaların yanı sıra üçüncü taraflarla olan ilişkileri de ortaklaşa şekilde geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye'deki elektrik ve doğal gaz piyasalarının mimarı olan kurumumuzun bilgi ve deneyimlerini kardeşleriyle memnuniyetle paylaşmaya hazır olduğunu vurgulamak istiyorum. İmzaladığımız bu protokol, 20 yıla yakın sürede kaydettiği aşama sonucunda sahip olduğu modern enerji piyasasıyla bulunduğumuz coğrafyada örnek konuma gelen ülkemizin deneyimlerinin, enerji piyasalarını serbestleştirme sürecinde olan ve önemli bir tedarikçimiz konumundaki Azerbaycan'a aktarılması açısından da büyük fırsatlar sunuyor.'

ErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı