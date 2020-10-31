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Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”

Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü mücadele tüm hızıyla sürerken Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı panikletti. Terörist ele başı Murat Karayılan, "Bizi tümden imha etmeye çalışacaklar" itirafında bulundu.

Güncel / 31 Ekim 2020 Cumartesi 16:05
Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”

Terörist elebaşı Karayılan, "Tüm yolları, tepeleri tutmuşlar, gitmeyecekler. Bizi tümden imha etmeye çalışacaklar" diyerek yaşadığı paniği diğer elebaşlarına aktardı.
 
Vur-Kal taktiğinin uygulandığı Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'da paniğe yol açtı. Terörist elebaşı Murat Karayılan, saklandığını ininden örgütün yayın organlarına yaptığı açıklamayla örgütün korkusunu gözler önüne serdi.
 
"Bizi burada tümden imha edecekler"
Sabah'ın haberine göre, Karayılan, "Haftanin'deki bütün tepeleri tutmuşlar ve buralara yol getiriyorlar. Uludere'den gelen yolu bütün tepelere bağlıyorlar. Yani helikopterle yapılan ikmali kara yoluyla sağlayacaklar. Askerin bölgeden çıkmaya niyeti yok. Bizi tümden imha etmeye yönelik kalıcı, kararlı adımlarını gözlemliyoruz." dedi.

Murat Karayılan

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