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CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok

29 Ekim’de Anıtkabir’i ziyaret eden Başkan Erdoğan’a gösterilen sevgi, CHP’de hazımsızlığa neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ‘densiz ve terbiyesiz’ diyerek hakaret etti.

Siyaset / 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:58
CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhuriyet'in 97. yıldönümü dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir'e yaptığı ziyarette ‘Seni seviyoruz reis' diye bağırılarak Başkan Erdoğan'ın alkışlayan vatandaşlara hakaret ederek tepki gösterdi.
 
Vatandaşa hakaret etti
Öztrak, “Cumhurbaşkanlığı, milleti bölen bir makama dönüşmüştür. Anıtkabir'de, Atamızın kabrinde, defalarca uyarmamıza rağmen, dün de bazı kendini bilmez densizler, yine kabir adabına uymayarak, bir partinin genel başkanına tezahürat yapmışlardır. Bu seçme densizleri oraya dolduran densiz kimdir? Anıtkabir'de bu terbiyesizliklerin sıradanlaştırılması asla kabul edilemez” dedi.

Faik Öztrak

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