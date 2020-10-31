CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok

CHP Sözcüsü Faik Öztrak , Cumhuriyet'in 97. yıldönümü dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir'e yaptığı ziyarette ‘Seni seviyoruz reis' diye bağırılarak Başkan Erdoğan'ın alkışlayan vatandaşlara hakaret ederek tepki gösterdi.

Vatandaşa hakaret etti

Öztrak, “Cumhurbaşkanlığı, milleti bölen bir makama dönüşmüştür. Anıtkabir'de, Atamızın kabrinde, defalarca uyarmamıza rağmen, dün de bazı kendini bilmez densizler, yine kabir adabına uymayarak, bir partinin genel başkanına tezahürat yapmışlardır. Bu seçme densizleri oraya dolduran densiz kimdir? Anıtkabir'de bu terbiyesizliklerin sıradanlaştırılması asla kabul edilemez” dedi.