Azerbaycan tarihinde bir ilk oldu! Son sözleri yürek yaktı...

Azerbaycan ordusu stratejik merkeze 5 kilometreye kadar yaklaştı. Ermenistan'a karşı cephe hattında destan yazan Azerbaycan ordusunda görevli kadın asker Areste Bakhishova, yaralı arkadaşlarını güvenli bölgeye götürdüğü sırada uğradığı hain saldırıda hayatını kaybetti.



'ÇOCUKLARIM SANA EMANET' SON SÖZLERİ OLDU



Bakhishova'un savaşın başladığı bugünden itibaren şehit düşen ilk kadın asker olduğu belirtildi. İki çocuk annesi Bakhishova'dan geriye son sözleri kaldı.



Bakhishova'nın annesi, şehit kızının son sözlerini gözyaşlarıyla ifade ederek, 'Kızım bana, bana bir şey olursa çocuklarım sana emanet dedi' diye konuştu.Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi Areste Bakhishova'nın dün toprağa verildiği kaydedildi.