'Her hafta yeni bir skandal' diyen Muharrem İnce'den CHP'ye Azerbaycan tepkisi

Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, yarın İstanbul'da hareketin yol haritasını ve harekete katılan isimleri açıklayacağı toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Muharrem İnce, “Ekibin yüzde 90'nıyla yarın basının karşısına çıkacağız. Arkadaşlarımız kendilerini tanıtacaklar.' dedi.



CHP'yi eleştirdi

Muharrem İnce, CHP'yi eleştirerek “Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz. Hafta geçmiyor, 'bu hafta yine ne çıkacak acaba' diye bekliyoruz. Kimisi Azerbaycan'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor. Gün geçmiyor bir başka şey olmasın.' dedi.



İnce, Mustafa Sarıgül konusunda ise, “Bizim hiçbir dirsek temasımız yoktur, kendisine de başarılar diliyorum' diye konuştu.



İnce, Cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda ise, “Kısmet, bakalım' dedi.