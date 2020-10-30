Bakan Soylu'dan yeni tweet! Vatandaşa çağrı yaptı!

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız."



Soylu, paylaşımında trafik yoğunluğunu gösteren havadan çekilmiş bir fotoğrafa da yer verdi.



