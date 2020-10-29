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Fransa'daki saldırıyı fırsat bilip İslam'a saldırdılar!

Fransa'da bir kilise yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Fransa'daki bu saldırı, Müslümanlara nefret kusan siyasetçilere bahane oldu. Bazı sağcı radikal milletvekilleri "Fransa özgür değil", "Savaş yasaları çıkarılmalı" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 21:14
Fransa'daki saldırıyı fırsat bilip İslam'a saldırdılar!

Bazı sağcı radikal milletvekilleri 'Fransa özgür değil', 'Savaş yasaları çıkarılmalı' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Fransız faşist siyasetçilerden Marine Le Pen, 'Bu ideolojiyi destekleyen, yayan herkes, dernekler, yapılar, erkekler, kadınlar, kapatılmalı. İslamiyeti topraklarımızdan silip atın' diyerek İslamiyetle savaş çağrısı yaptı.

'Terörizm İslam'ın silahıdır' ifadesini kullanan Le Pen, 'Barış dönemi yasalarını bir tarafa bırakalım' dedi ve Meclisi olağanüstü kanunlar çıkarmaya çağırdı.

Fransa Eski Başbakanlarından Jean-Marc Ayrault 'Ülkemizdeki İslamcı terörizm tehdidiyle yüzleşmek için tüm gücümüzle birlik ve kararlı kalalım' şeklinde faturayı bütün Müslümanlara kesen hadsiz bir açıklama yaptı.

Avrupa'daki faşist fraksiyonun önde gelen isimlerinden Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders da 'İslam'ı durdurmadığımız ve tüm şiddetli İslamofaşistleri kovmadığımız sürece, bu barbarca eylemler gerçekleşecek' dedi.

Hollanda

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