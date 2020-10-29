CHP'li Selin Sayek Böke'nin yalanını Engin Altay ve İmamoğlu'nun itirafları çürüttü

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin Kovid-19 testleri ile ilgili söylediği yalanı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun itirafları çürüttü.
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de, Ayşenur Arslan'a konuk olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri ile ilgili palavra sıktı.
Böke, burada yaptığı konuşmada, 'Şimdi sınıfsal tercihleri görüyoruz. 'Kime test yapılır Türkiye'de? Kim grip aşısına erişebilir?' sorusunun yanıtı, ekonominin içinde gördüğümüz gelir adaletsizliğini doğuruyor olan, yandaşı tercih eden, halkı yok sayan anlaşıyla örtüşüyor. Saray ve çevresi yaptırabiliyor, testleri sıkça yaptırıyorlar. Oysaki mesela, sağlık çalışanlarının yaptırması gerek. Oysaki kuryelerin yaptırması gerek. Oysaki hizmet sektöründe çalışıyor olan, şu anda bu pandemide en yoğun şekilde risk altında olan milyonlarca güvencesiz emekçinin yaptırıyor olması gerek' şeklinde tepki çeken iddialarda bulundu.