Canlı yayına girecekti, suratına çarptı!

Avustralya merkezli Nine Network muhabiri Brett McLeod'un yüzüne canlı yayına girmeye hazırlandığı esnada kuş çarptığı bildirildi.



Canlı yayına girecekti ki...



McLeod, akşam bülteni için canlı yayına girmeye hazırlandığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi.



Muhabirin yüzüne kuş çarptı, o anlar canlı yayın esnasında ekrana yansıdı.



McLeod'a çarpan kuşun türünün ise saksağan olduğu bildirildi.