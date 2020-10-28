Cumhurbaşkanlığı'ndan sert kınama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Başkan Erdoğan'a yönelik alçak karitatürlerini kınadı. Kalın paylaşımında: "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir." ifadelerini kullandı.







İşte Kalın'ın o paylaşımı:



'Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir.



Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir. '

