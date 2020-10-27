Müslümanlar İslam düşmanı Macron'a karşı birleşti!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamaları sonrası İslam dünyası tek ses olarak Macron'a tepki gösterdi. Dünyanın dört bir yanında, İslam düşmanı Macron'a tepki çığ gibi büyürken, Fransız mallarına boykot yaygınlaştı. Milyonlarca Müslüman, "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartlarla sokağa çıktı. İşte, Fransa'da Hz. Muhammed'e yönelik hakaretler ve açıklamalar sonrası İslam dünyasından gelen tepkiler...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları, Müslüman ülkelerin sert tepkisine neden olurken Fransız ürünlerine karşı başlatılan boykot kampanyaları Paris yönetimini endişelendirdi. Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni 'anmak için' resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. Macron açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.