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CHP’li İBB asfalta da çöktü! Bakanlığın hizmetini kendileri yapmış gibi paylaştılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Formula 1'in yapılacağı asfaltı yeniledi ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İBB yönetimi Formula 1'in asfaltının kendileri tarafından yenilendiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 12:27
CHP’li İBB asfalta da çöktü! Bakanlığın hizmetini kendileri yapmış gibi paylaştılar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve 'Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Intercity Park'ta yapılacak #TurkishGP için asfalt yenileme çalışmalarını üstlenen ve tamamlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na ve tüm Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına İstanbullular ve Formula 1 severler adına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

INTERCİTY PARK'TAN BAKAN KARAISMAİLOĞLU VE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TEŞEKKÜR
Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapacak Intercity Park da; Twitter'daki resmi hesabından açıklamada; asfalt yenileme çalışmalarını üstlenen ve tamamlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.




Intercity Park'ın açıklamasında; 'T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park Pisti'nde yapılacak Formula 1 için asfalt yenileme çalışmalarını üstlenerek tamamlanmasını sağlayan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ve Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımızı, pistte gece gündüz çalışan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

Intercity Park; söz konusu paylaşımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurumsal hesaplarını etiketledi.



KARAİSMAİLOĞLU; ASFALT KAZICI MAKINESİNİ KULLANARAK ÇALIŞMALARIN STARTINI VERMİŞTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Ekim 2020 tarihinde Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park'ta yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi almış ve çalışmaların startını vermişti.

Ali Yerlikaya

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