USD (Alış - Satış) : 8,03 - 8,04 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

Bugün yeni parti için yola çıkıyor! Sarıgül'den 'Cumhur İttifakı'na mı katılacaksınız?' sorusuna cevap

Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmek için DSP'den istifa eden Mustafa Sarıgül bugün 'Çare var' sloganıyla yola çıkıyor. Partiyi kurduktan sonra Cumhur İttifakı'na katılacağı öne sürülen Sarıgül, "Onları vakti, saati geldiği zaman yetkili kurullarımızda açıklarız" dedi.

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 10:24
Bugün yeni parti için yola çıkıyor! Sarıgül'den 'Cumhur İttifakı'na mı katılacaksınız?' sorusuna cevap

31 Mart yerel seçimlerinde Şişli'den belediye başkan adayı olabilmek amacıyla DSP'ye katılan Mustafa Sarıgül, bugün istifa ederek Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmek için yola çıkıyor.

Genel merkez binası da tutuldu
Bugün itibariyle 44 şehirde yönetimini belirleyen Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partinin genel sekreterliğine de CHP eski milletvekili Hasan Aydın'ı getireceği öğrenildi. Ankara'da genel merkez binasını tutan Sarıgül'ün sloganı ise 'Çare var' olacak.

Cumhur İttifakı sorusu
Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan Sarıgül, 'Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?' sorusuna da yanıt verdi. Bu konuda kesin ifadeler kullanmaktan kaçınan Sarıgül, 'Mustafa Sarıgül'ün kişisel görüşleri olmaz, TDH'nin görüşleri olur. Onları vakti, saati geldiği zaman yetkili kurullarımızda açıklarız. Hiçbir ittifakla yakınlığımız yok. Hangi ittifakın ne zaman yapılacağına partimizin kurulları karar verecek' dedi.

MilletvekiliMustafa Sarıgül

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement