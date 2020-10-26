CHP’li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Trabzon’a küfretti

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Trabzon arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Bu büyük maç öncesi CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, sosyal medya hesabından “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim. Sana şehir diyenin anasını s…yim ” ifadelerini kullanarak, daha önce Fenerbahçe taraftarlarının açtığı bir pankartın fotoğrafını paylaştı.



BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Hızla yayılan paylaşım üzerine Kılınç, büyük tepki çekince sosyal medya hesabını kapattı.







İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİN İŞLEMLERİ BAŞLATILACAK

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlayda Kılınç hakkında ihraç işlemi başlatılacağını söyledi.



Kaya, “Isparta İl Gençlik Kolları üyesi bir gencin fanatizm psikolojisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı talihsiz ve bir o kadar da seviyesiz paylaşımı için Isparta İl Başkanımızı aradım. İl Başkanımız kabul edilemez bulduğu ifadelerden dolayı üzüntülerini ve özürlerini iletti. İlgili hakkında ihraç istemiyle disiplin işlemlerini başlatacaklarını söyledi.” ifadelerini kullandı.







“KABUL EDİLEMEZ ÜSLUP”

Trabzonspor taraftarlarının tepkisi üzerine CHP Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



Halıcı, “İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz.” dedi.



ÖZÜR DİLEDİ

Kapattığı sosyal medya hesabını tekrar açan İlayda Kılınç, bir video paylaşarak özür diledi.



Kılınç, “Herkese merhaba, ben İlayda Kılınç. Yapmış olduğum paylaşım tamamen benimle alakalıdır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olayla hiçbir alakası yoktur. Taraftarlık duygum ağır bastığından, kendime hakim olamayıp yapmamam gereken bir paylaşım yaptım. Pişman olduğumu kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve sevenlerinden çok özür dilerim.” diye konuştu.



Kılınç, olay olan paylaşımını ise sildi.



