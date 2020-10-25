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Sakarya'dan acı haber! 2 çocuk yangında öldü...

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenerek zehirlenen 7 ve 10 yaşlarında olan iki kardeş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 25 Ekim 2020 Pazar 11:30
Sakarya'dan acı haber! 2 çocuk yangında öldü...

Yangın, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Topçu'ya ait 2 katlı evde henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin 2'nci katında mahsur kalan baba Fatih Topçu, 7 yaşındaki Eymen Topçu ve 10 yaşındaki Ömer Hamza Topçu'yu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yangını kontrol altına alarak söndürülürken dumandan etkilenen 2 çocuk ve baba sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Geyve Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 2 kardeş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler. Ekipler ise meydana gelen yangın ile iligili soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

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