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Peygamberimiz'e hakaretin ardından Müslümanlar Fransa için harekete geçti!

Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin resmi binalara yansıtılmasının ardından Kuveyt ve Katar Fransız ürünlerini boykot ederek tepki gösterdi. İki ülkedeki marketlerde Fransız ürünlerinin satıldığı raflara "Fransız ürünleri yok", "Boykot" gibi yazılar asıldı.

Dünya / 24 Ekim 2020 Cumartesi 18:58
Peygamberimiz'e hakaretin ardından Müslümanlar Fransa için harekete geçti!

Fransa'da bir öğretmen derste öğrencilerine Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerini göstermiş ve 16 Ekim'de başı kesik halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından Fransa'da Müslümanlara yönelik baskılar arttı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanları hedef gösteren açıklamalarda bulunmuş, İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağını söylemişti. Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, devlet kurumlarına ait binalara yansıtılmıştı.
 
Fransa Müslümanlara baskıyı artırdı
Fransa'da cami ve Müslüman derneklerine karşı baskınlar ve kapatma tehditleri artışa geçti. Müslüman dünyasından Fransa'daki İslam karşıtlığına karşı tepkiler gelmeye başladı.
 
Katar ve Kuveyt'teki marketlerden boykot
Katar'da bazı marketler Arap ve Müslüman dünyasını Fransız ürünlerini boykot yapmaya çağırırken Fransız ürünlerini raflarından kaldırdı. Katar'da devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri tarafından yapılan açıklamada, "Bir sonraki duyuruya kadar Fransız ürünlerini tüm şubelerimizden çekmeye başladık" ifadesi kullanıldı.
 
Kuveyt'teki marketler ise bütün Fransız ürünleri toplayıp depolara göndererek ürünlerin satışını durdurdu. Ülkede Fransız ürünlerinin satıldığı raflara "Fransız ürünleri yok", "Boykot" ve "Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini kınıyoruz" şeklinde yazılar asıldı.

FransaKuveyt

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