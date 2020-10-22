CHP'de İnce'ye sansür tartışması büyüyor!

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' sloganıyla başlattığı, tüm şehirleri ziyaret etmeyi hedefleyen mitinglerini sürdürüyor.



Sakarya ve Kocaeli'de gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde Yalova'daki evinde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, yaptığı açıklamada, gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun solunda yer tuttuğu fotoğraf karesinin, kendisinin bulunduğu bölüm kesilerek paylaşmasına tepki gösterdi.



"BÖLÜCÜ KİMMİŞ HERKES GÖRMÜŞ OLDU"



Fotoğraf karesini kesenleri bölücülükle suçlayan İnce, "O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş herkes görmüş oldu.



Evet, partide bölücüler var. Onların da kim olduğunu, oto fotoğrafı yayan kişi, çeken kişi, ona onay veren kişiye bölücülerin kim olduğunu gösterdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"ACABA BANA OY VERMİŞ MİDİR?"



CHP'li Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu sırada çekilen fotoğrafla ilgili, "Fotoğrafta bile beni kesen, acaba cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir? Çok merak ediyorum. Böyle bir anlayış acaba cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde kazanmamı istemiş midir, oy vermiş midir?" dedi.



