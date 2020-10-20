Koronavirüste vakalar arttı ek önlemler yolda

Avrupa'da günlük vaka ve hasta sayıları hızla tırmanırken, Türkiye'de geçen haftalarda yüzde 60'lara varan vaka gerilemesi yerini yüzde 5'lik artışlara bıraktı. Anadolu şehirlerinde durumun kontrol altında olduğu, artışın büyük şehirlerde yaşandığı belirtildi. Kafe, restoran gibi kapalı mekânlarda denetim çok daha fazla olacak. Denetimler ile topluma 'Sokağa çıkmanızı engellemiyoruz ama her an kurallara uyup uymadığınızı kontrol ediyoruz' hissi verilecek.



ÜÇ ALANDA KONTROL



Büyükşehirlerde artışların önlenmesi için önümüzdeki günlerde üç alanın kontrol altına alınması, gerekirse ek önlemler getirilmesi üzerinde duruluyor. Bunlardan biri site içi hareketlilik. Sitelerdeki iç içe yaşam, bahçe sohbetleri virüsün yayılmasına yol açıyor. Bu iletişimin en aza indirilmesi ve kurallara uygun yapılması için neler yapılabileceğine bakılıyor. Toplu taşımanın kontrolü üzerinde de duruluyor. Bazı şehirlerdeki esnek çalışma koşullarının kapsamının genişletilmesi, sorun olan illere yaygınlaştırılabileceği de belirtiliyor. Vatandaşlar havaların soğuması ile birlikle virüsün hızla yayılmasına neden olabilecek kapalı mekânlara geçmeye başladı. Yüz yüze eğitime başlayan okulların salgının seyrini nasıl etkileyeceğinin verileri de önümüzdeki 10-15 gün içinde ortaya çıkacak.



TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 26 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 26 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1424 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 305 bin 427'ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561'e ulaştı. Hasta sayısı 349 bin 519, vefat sayısı 9 bin 371, ağır hasta sayısı 1447, aktif hasta sayısı 34 bin 721 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.



'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN EMEKLERİNİ KATKI VEREREK YÜCELTELİM'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliğiyle sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.' ifadesini kullandı.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA 19 İLDEKİ 34 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA TEDBİRİ UYGULANDI



İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle bugün itibarıyla 19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulandığını, buralarda toplam 20 bin 232 kişinin yaşadığını bildirdi. Doktor olan eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Bartın Valisi Sinan Güner, karantinaya alındı. Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.



