Bugün başlıyor!

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine koronavirüs salgını konulu ek genelge gönderdi. Genelge detaylarına bakıldığında gün gün Covid-19 denetimleri ülke genelinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları üzerine ek kararların alındığı ifade edilirken denetimlere ilişkin son dakika detayları ise şu şekilde…



7 gün boyunca her gün ayrı konuda Covid-19 denetimi gerçekleştirilecek:



19 Ekim Pazartesi: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları denetlenecek.



20 Ekim Salı: Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerlerde denetim yapılacak.



21 Ekim Çarşamba: Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri denetlenecek.



22 Ekim Perşembe: Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler kontrol edilecek.



23 Ekim Cuma: AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri denetlenecek.



24 Ekim Cumartesi: Vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlarda (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.) denetim gerçekleştirilecek.



25 Ekim Pazar: Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar denetlenecek.



'Kapalı mekanları havalandırın' uyarısı



Maske ve fiziki mesafe konusu vatandaşlara anons ve duyurular ile bir kez daha hatırlatılacak. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu, bu yüzden kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği vatandaşlara hatırlatılacak.



Eksik ya da yanıltıcı temaslı bildirimine sıkı takip



Son dönemde temaslı bildirim oranlarında düşüş yaşandığı ve vatandaşların birinci derece yakınları dışında temaslı bildiriminde isteksiz davrandığı tespit edildi. Bunun üzerine Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak.



Belediyelere HES entegrasyonunu uyarısı



Genelgede ayrıca başta büyükşehirler olmak üzere bazı belediyelerce Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediği belirtildi. Bunun üzerine şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümlerin daha önce illere gönderilen genelge çerçevesinde yürütülmesi ve gerekli entegrasyonların bir an evvel yerine getirilmesi istendi.



Kurallara uymayanlara adli ve idari işlem yapılacak



Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.