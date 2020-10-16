Playstation 5'in Türkiye fiyatı belli oldu!

Sony, yeni oyun makinesini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. PlayStation 4 Pro'nun ardından oyuncuların uzun yıllardır merakla beklediği yeni oyun konsolunun fiyatı da bugün belli oldu.



19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye’de piyasaya çıkacak olan PlayStation 5’in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye’de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.



PS5 konsolu, özel üretim entegre CPU ve GPU mimarisi ile yüksek doğruluğa sahip 4K görüntüler sunabilirken, aynı zamanda entegre I/O teknolojisine sahip ultra-yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yükleme süreleri sağlıyor. Yeni nesil konsol, DualSense kablosuz kontrol cihazı ve 3D ses teknolojisi özelliğiyle dikkat çekiyor.



Sony'den yapılan açıklamaya göre fiyat ilerleyen haftalarda değişiklik gösterebilir. Cihazın tavsiye edilen satış fiyatı, ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve yürürlükteki mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir.