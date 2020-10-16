Azerbaycan sevindiren haberi duyurdu! 3 Köy daha kurtarıldı!

Azerbaycan ordusu, Hocavend ilinin 3 köyünü Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptığı açıklamada, "Cesur Azerbaycan ordusu Khirmanjig, Ağbulağ ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ordusu, Hocavend ilinin 3 köyünü Ermenistan işgalinden kurtardı.
'KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Twitter hesabından, 'Kahraman Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır.' paylaşımında bulundu.
DÜN 6 KÖY DAHA KURTARILMIŞTI