İmamoğlu'nun rant trafiği pes dedirtti!

İBB'nin başına geldiği günden itibaren ismi skandallardan eksik olmayan CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun filmleri aratmayan rant trafiği ortaya çıktı.



Ulus Haber'in haberine göre; Şu an İBB şirketi Kültür A.Ş.'de genel müdürlük yapan Serdal Taşkın, geçmiş dönemlerde Nuri Mehmet Çolakoğlu'nun yanında sigortalı olarak çalışıyor, kameramanlığını ve genel müdürlüğünü yapıyordu. Sıradan bir personel olan Serdal Taşkın'a dokunan el ise 2014 yerel seçimlerini kazanan CHP'li İmamoğlu oldu. İmamoğlu, seçim kampanyasında kendisine kamera çekim desteği sağlayan Taşkın'a ait Elapro adlı şirkete tam 41 milyon 500 bin TL.'yi bulan 13 ballı ihale verdi. Genelde başka firmaların girmesine izin verilmeyen ve sadece Elapro adlı şirketin katılımıyla sonuçlanan o hortum trafiğinin arkasından, bugün adı Olay TV ile anılan Nuri Mehmet Çolakoğlu çıktı.



CHP'li İmamoğlu'nun 2014-2109 yılları arasında Elapro adlı şirkete milyonlarca dolarlık ihaleler vermesi geçmiş yıllarda sürekli gündemde tutulurken, şirket sahibi Serdal Taşkın'ın, FETÖ operasyonuyla kapatılan Bugün TV yöneticisi Cengiz Özkarabekir ile eskiye dayalı başka bir şirkette ortaklığı çıkmıştı. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Cengiz Özkarabekir, İmamoğlu'nun danışmanlığına getirilmiş, başkanlığını CHP'li İmamoğlu'nun yaptığı Batı İstanbul adlı vakfın kurucusu olmuş ve ihale trafiği tam da bu süreçte patlamıştı. İşte, ‘Rantın Belgeseli'nin çekileceği bu isimlerin arasına yeni bir ünlü isim daha katıldı. Medyanın yakından tanıdığı ve İmamoğlu ile bağlantısı olduğu söylenen Olay TV'nin başına getirilen NMC A.Ş. adlı şirketin sahibi Nuri Mehmet Çolakoğlu.



Nuri Çolakoğlu ile İmamoğlu arasında köprü kuran Elapro adlı şirketin sahibi Serdal Taşkın, Çolakoğlu'na kameramanlık yapan ve onun şirketinde çalışan bir isim. Ancak ne tesadüf ki Taşkın'a ait şirket ile Çolakoğlu'na ait şirketin adresi ortak ve iki şirketin merkezi de İstanbul Ticaret Odası ve şirkete ait bilgilerin yer aldığı internet sayfalarına göre aynı. Skandal ve pis kokuların geldiği gelişmeler sadece bununla sınırlı değil. Çolakoğlu'na ait şirketle Beylikdüzü Belediyesi'nden 41 milyon TL.'den fazla ihale alan ve şu an İBB şirketi Kültür A.Ş.'nin genel müdürlüğünü yapan Serdal Taşkın'a ait şirketin telefon numaraları da aynı. Hatta daha da ötesi ve dudak uçuklatacak bir diğer gelişme ise her iki şirketin de muhasebesinin, kasasının aynı olmuş olması. Yani ballı ihalelerin milyonlarca dolarlık paranın gittiği rotanın aynı olması.