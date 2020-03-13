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Yunanistan sınıra beton blok koydu

Mültecileri durdurmak için insanlık dışı uygulamalara başvuran Yunanistan şimdi de sınır kapısını beton blok koydu

Güncel / 13 Mart 2020 Cuma 14:36
Yunanistan sınıra beton blok koydu

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişleri devam ediyor.



Yunanistan tarafından Kastanies Sınır Kapısı'na kamyonla taşınan 1,5 metre yüksekliğindeki beton bloklar, ekskavatörle sınır kapısının girişine yerleştirildi.



Yunan güvenlik güçleri bu sırada blokların üzerine çıkarak kapıya yaklaşan sığınmacıları gaz bombasıyla direkt hedef aldı.

GAZLAR JANDARMA KARAKOLUNA DÜŞTÜ

Sığınmacılar göz yaşartıcı gazın etkisiyle tampon bölgeden uzaklaştı. Yunanistan hudut birliklerinin attığı 3 gaz fişeği ise Pazarkule Sınır Kapısı içerisindeki jandarma karakolunun bahçesine düştü.

Tampon BölgeYunanistanGüvenlik GüçleriPazarkule Sınır KapısıSınır Kapısı

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