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Hafter milislerinin saldırıları şiddetlendi!

Libya'da Hafter milisleri, başkent Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı, uçuşlar durduruldu.

Dünya / 07 Şubat 2020 Cuma 21:16
Hafter milislerinin saldırıları şiddetlendi!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı, uçuşlar askıya alındı.

HAVALİMANI FÜZEYLE VURULDU

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı'nı füzelerle vurdu. Havalimanındaki uçuşlar geçici süre için durduruldu.

HAVALİMANI DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı'nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.


BaşkentUlusal MutabakatLibyaHalife

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