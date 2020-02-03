Enflasyon sepeti güncellendi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2020 yılına beklentilerin üzerinde bir enflasyonla başlandığını belirten Başkan Çetin, Merkez Bankası tarafından yıl sonunda hedeflenen tek haneli enflasyon için para ve maliye politikasında disiplinin önemine vurgu yaptı. Çetin, "TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 Ocak ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 1,35, Yİ-ÜFE’de yüzde 1,84 olmuştur. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,84 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK’in enflasyon sepetinde revizyona gittiğini görüyoruz. Enflasyon sepetindeki revizyonda gıda ağırlığının yüzde 23.2’den yüzde 22.7’ye, konut grubu ağırlığının yüzde 15.1’den yüzde 14.3’e, ev eşyası ağırlığının yüzde 8.3’ten, yüzde 7.7’ye, ulaştırma grubu ağırlığının yüzde 16.7’den yüzde 15.6’ya çekilmesi, buna karşılık içki ve tütün ağırlığının yüzde 4.2’den yüzde 6’ya, lokanta-otel ağırlığının yüzde 7.8’den yüzde 8.6’ya çıkarılması Ocak ayı enflasyonuna az da olsa düşürücü yönde etki yapmıştır" diye belirtti.







"Ocak enflasyonunun 1 puanı gıda grubundan"



Çetin, aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerin yüzde 81,46 ile patlıcan, yüzde 35,81 ile domates ve yüzde 30,90 ile mandalina, en fazla düşüş gösteren seçilmiş ürünler giyim ürünleri olduğunu belirtti.



Çetin, "Yıllık bazda ise en yüksek artışların sırasıyla %42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, %15,11 ile eğitim gruplarında gerçekleştiği görülmüştür. Ocak ayında yüzde 1.35 oranındaki aylık enflasyonun 1 puanı gıda grubundan gelmektedir. Gıda grubunda, özellikle taze meyve ve sebzede iklim koşullarına bağlı mevsimlik enflasyon yükselişi beklediğimiz bir durumdu. Örtü altı ürünlerin enflasyonu yükseltici etkisi Mart ayından itibaren yerini olumlu bir etkiye bırakacaktır. Ayrıca, sebze ve meyvede fiyatların geçen yılın altında kaldığına da dikkat edilmelidir. Nitekim taze sebze ve meyvede aylık enflasyon yüzde 20 iken, yıllık enflasyon eksi yüzde 4.5 olarak gerçekleşmiştir. Gıda enflasyonunda asıl dikkat edilmesi gereken yer yıllık enflasyonun yüzde 23- yüzde 30 arasında gerçekleştiği bulgur, makarna, peynir, çay gibi ürünlerdir. Ocak ayı enflasyonunda yukarı yönde etkili olan ulaştırma grubunda enflasyon otomobil fiyatları, uçak biletleri ve köprü geçiş ücretlerindeki artışlarla birlikte yükselmiştir. Uçak biletlerindeki artış aylık bazda yüzde 23.7, yıllık bazda yüzde 41’dir. Konut grubu enflasyonunda su tarifesindeki yükseliş ağırlıklı rol oynamıştır. Enflasyonda dikkat çekici diğer grup elektroniktir. TÜİK verilerinde bilgisayar ve cep telefonlarında aylık yüzde 40 civarında fiyat artışı görülmektedir" ifadelerinde bulundu.



Üretici fiyatlarında artış eğilimi



Enflasyonda dikkat çekici diğer önemli gelişmenin ise üretici fiyatlarındaki artış eğilimi olduğunu dile getiren Çetin, "Yİ-ÜFE, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, yıllık yüzde 8,84 artış göstermiştir. Üretici enflasyonunda sırasıyla gıda, demir-çelik, enerji, tekstil, otomotiv fiyat artışları etkili olmuştur. Aylık enflasyon madencilik sektöründe yüzde 12,76, imalat sanayinde yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 13,07 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler ışığında 2020 yılında beklentilerin üzerinde bir enflasyonla başlamış bulunuyoruz. Merkez Bankası, yılın ilk yarısında çift haneli enflasyonun devam etmesini, enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.2 düzeyine gerilemesini beklemektedir. Tek haneli enflasyon için para ve maliye politikasında disiplinin gerekli olduğu görülmektedir. 2020 yılında Çin ekonomisindeki ve dış politikadaki gelişmeler de makro ekonomi üzerinde etkili olacaktır. Bu koşulların ülkemiz için olumlu olmasını diliyorum" temennisinde bulundu.



"Batı Akdeniz enflasyonu aylıkta Türkiye’nin altında, yıllıkta üstünde"



"Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde 1,17, yıllık bazda yüzde 12,24 olarak gerçekleşmiştir" diyen Çetin, "Enflasyonun aylık bazda Türkiye ortalamasının altında, yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. Batı Akdeniz, 26 bölge arasında aylık bazda 20’nci sırada, yıllık bazda ise 12’nci sırada yer almıştır. Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,78 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,65 ile sağlık, yüzde 4,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcama gruplarında olmuştur. Giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 7,61, ev eşyası grubunda 1,06 düşüş gözlenmiştir. Yıllık enflasyonda en yüksek artış yüzde 41,07 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 16,33 ile konut ve yüzde 15,49 ile eğitim gruplarında gerçekleşmiştir. Diğer bölgelere göre bölgemiz enflasyonunun aylık ve yıllık olarak daha yüksek olduğu gruplar sağlık, eğlence, eğitim ve ev eşyası grupları olmuştur" dedi.



Kaynak : İHA

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