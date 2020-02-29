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İdlib'de Türk askerine yönelik hain saldırıya ilişkin flaş iddia!

İdlib'deki hain saldırıda 33 Mehmetçik'in şehit olmasının ardından saldırıyı düzenleyen uçaklarla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Güncel / 29 Şubat 2020 Cumartesi 10:54
İdlib'de Türk askerine yönelik hain saldırıya ilişkin flaş iddia!

Yerel kaynaklar hain saldırıyı karadan rejim topçularının, havadan ise Rus uçaklarının gerçekleştirdiğini iddia etti. Bazı kaynaklar, uçak kimliğinin bilinmemesi için rejim uçaklarının şaşırtma amaçlı aynı saatlerde Hama'daki üsten kalkış yaptığını ve kısa süre sonra indiğini ileri sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı ise, saldırıyı rejim uçaklarının gerçekleştirdiğini, Rus savaş uçaklarının operasyona katılmadığını iddia etti.


Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen, manevra kabiliyeti güçlü zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), çok namlulu roketatarlar ve komando yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçirildi. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

KomandoTürk Silahlı KuvvetleriSavunma BakanlığıRoketatarlarAskeri Konvoy

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