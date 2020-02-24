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Almanya'da karnavala araçlı saldırı

Almanya'da bir aracın karnaval yürüyüşüne daldığı, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Yerel medya, aracın kalabalığın arasında yaklaşık 30 metre ilerlediğini duyurdu.

Dünya / 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:48
Almanya'da karnavala araçlı saldırı

Almanya'da karnaval festivalinin sürerken, Volkmarsen kentindeki yürüyüş sırasında bir saldırı gerçekleşti.

Kassel polis sözcüsü, bir aracın karnaval yürüşüne daldığını açıkladı. Yerel medya çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor.



Yaralı sayısını en az 15 olarak veren Bild gazetesi, aralarında çocukların da olduğu yaralıların yerde yattığı bilgisini paylaştı.

Polis, araç sürücüsünün gözaltına alındığını belirtiyor. Yerel medya, erkek sürücünün saat 14.30 sularında bariyerleri aşarak kalabalığın arasına girdiğini aktarıyor.





Almanya'nın orta kesiminde yer alan Volkmarsen, yaklaşık 7 bin nüfuslu küçük bir şehir.

Almanya, geçen hafta ırkçı terör saldırısıyla sarsılmıştı. Hanau kentinde iki ayrı nargile kafeye giren saldırgan ateş açmış, saldırıda beşi Türk dokuz kişi can vermişti.

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