Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumla ilintili olarak devamlı iletişim halinde olduklarını ve birbirleriyle karşılıklı anlayış içinde olduklarını belirtti.



Lavrov, 'Suriye'nin İdlib bölgesinde sahada bulunan Rus ve Türk askeri temsilciler sürekli iletişim halindeler, durum değişikliklerini inceleyip değerlendiriyorlar' dedi ve ekledi: 'Hem kendi askeri temsilcilerimizden hem de Türk askeri temsilcilerden duyduğumuza göre birbirleriyle tamamen anlayış içerisindeler.'



Rusya Dışişleri Bakanı, 'Umuyorum ki Rusya ve Türkiye devlet başkanları arasında varılmış olan anlaşmalar temelinde gerilimin dindirilmesine olanak verecek fikirler ortaya koyabilirler' diye devam etti.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye sözde Orta Doğu barış planıyla uluslararası hukuku ihlal ettiği suçlamasında bulundu. Lavrov, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını değerlendirerek, 'Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları ve Arap Barış Girişimi dahil, kabul görmüş uluslararası kanunları ihlal etti.' ifadesini kullandı.



Lavrov, Filistin'in ABD'nin sunduğu teklife tepki gösterdiğini hatırlattı. Planın, Filistin'in statüsüne ilişkin İsrail'in lehine çözüm içerdiğine dikkati çeken Lavrov, bu yaklaşımın, durumun iyileşmesine yardımcı olmayacağı uyarısında bulundu.



Lavrov, bu meselenin çözümünde, Filistin ve İsrail halkının çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Rusya'nın Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) üyesi olduğunu hatırlatan Lavrov, Filistin ve İsrail'in uzlaşıya varması için yardımcı olmaya hazır olduklarının altını çizdi.



Türk ve Rus heyetleri, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak üzere Moskova'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında basına kapalı yapılan görüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor. Türk ve Rus heyetlerinde diplomatların yanı sıra askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri de bulunuyor.



Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmeler, İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktalarına saldırması ve Soçi mutabakatlarını ihlal etmesi nedeniyle geçen haftalarda başlamıştı.



İlk olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet Ankara'da görüşmeler yapmıştı.



Bu görüşmelerde, Türk heyeti Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiğini belirterek, Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı vermişti. Ancak bu görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.



Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi yaparak, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuları ele almıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, İdlib'deki çözümün, rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesi olduğunu söylemiş, aksi takdirde şubat ayı bitmeden Türkiye'nin bu işi yapacağını belirtmişti.



Hafta sonu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya'nın yaptığı bütün anlaşmaların uygulanmasına yol bulmak amacıyla görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etmişti.