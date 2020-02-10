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Marmaray zammına Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Marmaray ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zammın UKOME kararları doğrultusunda yapıldığı bildirildi.

Ekonomi / 10 Şubat 2020 Pazartesi 13:17
Marmaray zammına Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray bilet ücretlerine yapılan zamma ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmaray'a yüzde 35 oranında zam haberleri üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

İstanbul’da şehiriçi toplu ulaşım ücret tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülmektedir.

İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul’da tüm şehiriçi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır.

Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray’da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır.

Görüldüğü üzere Marmaray’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"

Toplu UlaşımBelediye BaşkanıMarmaray

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