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Trump'tan tepki çeken açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen Ukrayna uçağının yanlışlıkla düşürülmüş olabileceğini açıkladı.

Dünya / 09 Ocak 2020 Perşembe 20:18
Trump'tan tepki çeken açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili açıklama yaptı. Trump, 'Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir' ifadelerini kullandı. Trump uçağın düşüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.

ABD'Lİ YETKİLİLER: YANLIŞLIKLA FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters'ın haberinde Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi. ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.

TRUMP, İRAN'LA İLGİLİ YAPTIRIM AÇIKLAMASI DA YAPTI

Trump ayrıca, İran'a yeni bir dizi ekonomik yaptırımın onayladığını ve Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından uygulanacağını söyledi.

İran'da düşen uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat öldü

Hazine BakanlığıUkraynaHükümetWashingtonDonald Trump

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