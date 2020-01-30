Bir sert açıklamada MSB'den!

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu oturumunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepki gösterdi. MSB yaptığı videolu paylaşımda, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.



TÜRK BAYRAĞINI YIRTTI



Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı.



Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun 'Yunan Adalarında İnsani Durum' başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı. Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, 'Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?' diyerek tepki gösterdi.