USD (Alış - Satış) : 5,86 - 5,87 EURO (Alış - Satış) : 6,52 - 6,53

Nazım Hikmet 'Taranta Babu' ile anıldı

Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet’i 118.doğum gününde “Taranta Babu” isimli oyununun gösterimiyle andı.

Kültür-Sanat / 16 Ocak 2020 Perşembe 10:14
Nazım Hikmet 'Taranta Babu' ile anıldı

Cansu Fırıncı'nın tek kişilik oyununa, Maltepeliler büyük ilgi gösterdi. Oyun, Nazım Hikmet'in İtalya'daki Mussolini dönemi faşizmini hicveden eserinden sahneye uyarlandı. Hikmet'in 1935 yılında yazdığı unutulmaz eserinde, İtalya'ya resim sanatını geliştirmek için gelen Etiyopyalı bir gencin karısına yazdığı mektuplar yer aldı. Harun Güzeloğlu'nun yönettiği oyunun kostümlerini, Nazan Celebci hazırladı. Palyaço rolüyle sahne alan Cansu Fırıncı, Taranta Babu'ya yazılan mektupları okuyarak dönemin koşullarına ışık tuttu. Oyun boyunca faşizmden kaçırılan mektuplar oyunu seyreden seyircilere emanet edilirken, Mussolini dönemine bir yabancı gözünden bakıldı. Fırıncı, aşka, mücadeleye dair Nazım Hikmet'in ölümsüz dizelerini, izleyicilerle buluşturduğu sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

ÖlümsüzMussolini

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı