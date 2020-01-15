Wikipedia erişime açıldı

nayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.



ERİŞİME AÇILDI



Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı.



Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.



AYM'nin 26 Aralık’ta verdiği ifade özgürlüğünün ihlali kararı açıklandı. Wikipedia, 10.40 itibarıyla erişime açıldı.

