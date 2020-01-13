Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada flaş gelişme

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Kübra K., İstanbul’un Anadolu yakasında bir adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kübra K., geçtiğimiz Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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