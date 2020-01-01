USD (Alış - Satış) : 5,94 - 5,95 EURO (Alış - Satış) : 6,66 - 6,67

Sahilde şok anlar! Pantolonunu indirip...

Yılın son gününde sahilde çocuklarıyla birlikte vakit geçiren aileler, bir erkekle kadının yaptıklarını görünce hemen polisi aradı.

Dünya / 01 Ocak 2020 Çarşamba 13:26
Sahilde şok anlar! Pantolonunu indirip...

İngiltere'nin kuzeyindeki Bridlington'da yaşayanlar, yeni yılı kutlamaya hazırlanırken 2019'un son günü sahilde şoke edici bir olayla karşılaştı.

Öğle saatlerinde Kuzey Sahili'nde çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte güneşli günün tadını çıkarıyordu. Bu sırada yanında kadın olan bir erkeğin pantolonunu indirdiği görüldü.

Bir görgü tanığı, "Şoka uğradım, karıma dönüp 'Bunu gördün mü?' diye sordum, bana inanamadı" dedi. Görgü tanığı, olayın ardından kadın ve erkeğin sahilde öpüşüp sarıldığını da aktardı.

Olaya şahit olanlar hemen telefonlarına sarılıp polisi aradı, Bridlington polisi saat 14.40 sularında alınan birkaç ihbarın ardından erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.

Görgü TanığıŞahitİngiltereGüneşli

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı