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Rusya ile vize serbestisi bugün başladı!

Rusya tarafından hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına uygulanacak vize muafiyeti, bugünden itibaren geçerli olacak.

Dünya / 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41
Rusya ile vize serbestisi bugün başladı!

Rusya ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi çerçevesinde hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yönelik vize muafiyeti uygulaması bugün başlıyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Rusya tarafından hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin uygulanacağı bildirildi.

Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da Türkiye'ye seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacağı aktarılan açıklamada, uluslararası taşımacılık yapan sürücülere de karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, karşılıklı vize serbestisinin, bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

12 Mayıs 2010'da imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 itibarıyla kısmen tekrar yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, 'Temennimiz, anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır.' ifadesi yer aldı.

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