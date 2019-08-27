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ABD Kongresi'nden Trump'a yaptırım çağrısı

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD Kongresi Başkan Trump'a Türkiye'ye yaptırım uygulaması konusunda çağrı yaptı

Dünya / 27 Ağustos 2019 Salı 22:10
ABD Kongresi'nden Trump'a yaptırım çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin ikinci sevkiyatının başlaması haberi üzerine ABD Başkanı Donald Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım uygulaması' çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Trump, ABD yasasının da gerektirdiği gibi Türkiye’ye S-400 alımı sebebiyle yaptırım uygulamalısınız" denilirken, "Türkiye çıkarlarına en iyi şekilde ABD ile iş birliğiyle ulaşır, Kremlin'le değil" ifadesi kullanıldı.

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