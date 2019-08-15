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İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Cüneyt D. (25) ve Gökhan D. (18), Neşet K'nin (51) Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada çıkan kavgada, Neşet K'nin oğlu A.K. (16) tabanca ile ateş etti.

A.K'nin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği babası Neşet K, ağabeyi Hakan K. (26) ile Cüneyt D. ve Göhkan D. yaralandı.

Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neşet K. kurtarılamadı.

A.K, gözaltına alındı.

Kaynak : AA

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