İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Cüneyt D. (25) ve Gökhan D. (18), Neşet K'nin (51) Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.



Burada çıkan kavgada, Neşet K'nin oğlu A.K. (16) tabanca ile ateş etti.



A.K'nin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği babası Neşet K, ağabeyi Hakan K. (26) ile Cüneyt D. ve Göhkan D. yaralandı.



Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neşet K. kurtarılamadı.



A.K, gözaltına alındı.



Kaynak : AA

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