USD (Alış - Satış) : 5,59 - 5,60 EURO (Alış - Satış) : 6,31 - 6,32

Huawei P30 serisi 10 milyon satış barajını geçti

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Cihazlar Başkanı Kevin Ho: “30 Mayıs'ta Huawei’nin akıllı telefon sevkiyatları, 2018 yılından çok daha kısa süre içinde 100 milyon cihazı aştı' 'P30 serisinin 10 milyon cihaz satış rakamı piyasaya çıktığından 85 gün sonra, P20 serisine göre 62 gün daha önce gerçekleşti”.

Teknoloji / 04 Temmuz 2019 Perşembe 02:05
Huawei P30 serisi 10 milyon satış barajını geçti

İSTANBUL - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Cihazlar Başkanı Kevin Ho, 30 Mayıs'ta Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatlarının 2018 yılından çok daha kısa süre içinde 100 milyon cihazı aştığını belirterek, 'P30 serisinin 10 milyon cihaz satış rakamı piyasaya çıktığından 85 gün sonra, P20 serisine göre 62 gün daha önce gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin sürekli inovasyon anlayışı sayesinde, P30 serisi akıllı telefonlar üstün kullanıcı deneyimi, SuperSensing Leica dörtlü kamera, 10 kat hibrit zoom, ultra uzun pil ömrü ve nano teknoloji ile üretilen görülmemiş renk tasarımları sunuyor.

Dünyanın önde gelen medya kanallarının hemen hepsi P30 serisini “2019'un En İyi Amiral Gemisi” ve “Fotoğrafçılık İçin En İyi Telefon” ödülleriyle onurlandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kevin Ho, 30 Mayıs'ta Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatlarının 2018 yılından çok daha kısa süre içinde 100 milyon cihazı aştığını belirterek, P30 serisinin 10 milyon cihaz satış rakamının piyasaya çıktığından 85 gün sonra, P20 serisine göre 62 gün daha önce gerçekleştiğini bildirdi.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

KameraAkıllı TelefonZoomNano Teknolojiİnovasyon


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı