Erdoğan bayram sabahı noktayı koydu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.Camiye girişinde vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı bayram namazında saf tuttu.Erdoğan, hutbe ve namazın ardından cami içinde vatandaşlarla tokalaşarak bayramlaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum.Bütün temmenimiz ülkemizde birlik ve barerliğin daim olması. İçişleri bakanımız jandarma komutanımızla birlikte Kato Dağı'nda, telefon görüşmesi yaptık. Savunma bakanı ve kuvvet komutanlarımız Pençe Haraketi için sınr noktalaırnda, telefonla görüştük. Harekat devam ediyor, herhangi bir sapma yok; kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Sonlandırana kadar da devam edecek



YSK'NIN KARARI



Zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Konu netleşmiş değil. Bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK'ya itirazımız oldu. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor, seçim kurullarına yönelik söz konusı. YSK da itirazımız üzerinden kararını verecektir. Neticesi hayırlı olur. Hakimlerle ilgili konu da karar mercii YSK değildir, hakimlerin bir yerden bir yere gönderilmesi HSK'ya aittir. Ancak bütün bunlarla beraber de bu tür adımların atılması da şüpheye vesile eder. Gerek HSK gerek YSK'nın hasasiyeteri vardır, adımlar atılacaktır.



"GEREKİRSE PUTİN'LE GÖRÜŞÜRÜM"



Özellikle İdlib’e yönelik Sayın Putin ve Trump ile bu konuşları görüştük. Malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülke ile görüşmelerimiz devam ettiriyoruz.Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Trump’ın bir İngiltere seyahati var. Biz yine kendisiyle bu görüşmeyi yaparız. Gerekirse sayın Putin ile de yaparız.Temennimiz bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde üzüntü verici.Temennimiz bir an önce burada sulhu sükun tesis olsun.



S 400 TARTIŞMASI: GERİ ADIM SÖZ KONUSU DEĞİL



Bizim attığımız adım beli. Bizim yaptığımız bir anlaşma var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil.Biz ABD’ye karşı teklifimizi de yaptık. Heyet oluşturalım dedik.Patriot da verin dedik. Ama şartları da Rusya kadar olumlu olmalı dedik.

Olumlu olursa Patriotlar konusunda da adım atabiliriz.Ama ABD tarafında maalesef S 400 gibi olumlu bir teklif gelmedi.Türkiye olarak menfaatlerimizi düşünerek adımlarımızı atacağız.