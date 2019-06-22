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Bereket isimli batık gemi parçalanıyor

Zeytinburnu açıklarında 2017 yıl Ocak ayında demirli halde bulunurken batan Tanzanya bandıralı “Bereket” isimli kuru yük gemisinin su üzerinde bulunan kısmı dev vinç yardımıyla söküldü. Geminin ayrılan parçasının sahilin yakınına getirilip işçiler tarafından parçalanması ise havadan görüntülendi.

Yaşam / 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:05
Bereket isimli batık gemi parçalanıyor

Zeytinburnu sahilinde batık bir şekilde bulunan “Bereket” isimli kuru yük gemisinin sökülme işlemleri için deniz üzerine kurulan dev vinç kullanılıyor. Su altında belirli kısımları kesilen batık gemiyi vinç parçalar halinde kaldırıyor. Küçük kısımları gemilere yüklenip götürülüyor. Geminin su üzerinde gözüken kısmı da yerinden sökülerek sahilin kenarına getirildi.

Dev vinçle Zeytinburnu sahilinde söküm işlemleri yapılırken havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde vincin büyüklüğü gözler önüne serildi. Yıllarca suyun içinde çürüyen gemi işçiler tarafından parçalarına ayrılıyor. Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" adlı kuru yük gemisi söküm işleri devam ediyor. Kaynak : İHA

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TanzanyaKuru Yük GemisiDev Vinç


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