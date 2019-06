Erdoğan: Ben farklı isimler vermiştim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



BİNALİ YILDIRIM-İMAMOĞLU YAYINI



Bir defa ben yayını beğenmedim. Objektif bir yayın anlayışı yoktu. Sürelerden soru soruş şekline kadar, ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu.



İki adayın konuşma sürelerine baktığınız zaman, 'süreleri dikkatle kontrol edeceğim' demesine rağmen buna dikkat edilmemiştir. Sayın Yıldırım'a 4 dakika daha az süre tanınmıştır.



Çok da ilginç bir şey, Sayın Yıldırım'ın sözleri zaman zaman kesilmiş, ama rakibinin ise bu konuda çok fazla bir sıkıntısı olmamıştır.



CHP adayının 10 kez, Yıldırım'ın 26 kez sözünün kesildiğini görüyoruz.



CHP adayının moderatörle bir araya gelmesi. '3-5 dakika görüştük' dediler. Sonra ortaya çıktı ki 45 dakika görüşme olmuş.



'ÇOK İLGİNÇTİR Kİ, MODERATÖR SORUYU SORUYOR, KUTUCUKTAN KARTONLAR HEMEN ÇIKIVERİYOR'



O akşam program esnasında, CHP adayının yanında kutucuklar var, üzerlerinde de konu başlıkları var. Konu başlıklarına göre de o kutucukların içerisinde de o gösterdiği kartonlar var.



Çok ilginçtir ki, moderatör soruyu soruyor, hemen o kutucuktan o kartonlar hemen çıkıveriyor. Bu kadar da olur mu? O kutucukların hepsinin resmini aldık. Soru soruluyor, sorulduğu anda da hemen ilgili karton çıkıyor, cevabını da ona göre veriyor.



Bu, adil bir tartışma olmaz. Hem siyasi, hem ahlaki değerlere dair bir tartışma halini aldı bu.



'BEN MODERATÖR OLARAK FARKLI İSİMLER VERMİŞTİM'



Bir moderatör olarak kendini bitirmiştir. Bana da soruldu, 'nasıl yapalım' diye. Ben farklı isimler vermiştim. Ama bu isimler adaylar tarafından herhalde makul karşılanmadı, ve iş bu noktaya geldi.



'KÜRT KARDEŞLERİMİZ ŞU ANDA HER TÜRLÜ HAKKA SAHİP'



Kürt kardeşlerimiz şu anda her türlü hakka sahip. Kim bir Kürt kardeşimin hakkını gasp etmeye kalkarsa, karşısında hükumetimizi bulur.



'GÜNEYDOĞU'YA YAPTIĞIMIZ HİZMETİ CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA VERMİŞ OLAN BAŞKA BİR İKTİDAR YOKTUR'



Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca vermiş olan bir iktidar yoktur.



Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimin bu hali çok iyi değerlendireceğini biliyorum.