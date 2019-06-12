Hakurk'ta öldürülen terörist sayısı artıyor!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla vuruldu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.







Harekat kapsamında, bölgede PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.



ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 45 OLDU



Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 2 PKK'lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu.

Kaynak : AA

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