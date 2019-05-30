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YKS giriş belgeleri açıklandı

15 ve 16 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek adaylar, sınava giriş belgelerini 'http://ais.osym.gov.tr' adresinden edinebilecek

Eğitim / 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:28
YKS giriş belgeleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 15 ve 16 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların sınava giriş belgeleri 'http://ais.osym.gov.tr' adresinden açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran'da uygulanacak YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran'da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS'nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kaynak : AA

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