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Yaramaz çocuğun zor anları!

Şanlıurfa’da demir parmaklıklara sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

3. Sayfa / 23 Mayıs 2019 Perşembe 15:05
Yaramaz çocuğun zor anları!
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Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi'nde yaşandı. Evin penceresinin demir parmaklıklarına tırmanmaya çalışan çocuk sıkıştı. Çocuğun demir parmaklıklara sıkıştığını gören vatandaşlar çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çocuğu sıkıştığı yerden çıkararak ailesine teslim etti. Kaynak : İHA

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