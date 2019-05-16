Yaşlı kadın kamyonetin altında sürüklendi!

Üsküdar'da geçtiğimiz sene Mayıs ayında meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halinde olan kamyonet sürücüsü virajı dönerek yandaki yola saptı. O sırada yolda yürüyen yaşlı kadını fark etmeyen sürücü, kadına çarptı. Kamyonetin altında kalan kadın yolda metrelerce sürüklendi. Kamyonet sürücüsü, olaya tanık olan vatandaşların uyarmasıyla kazayı fark ederek durabildi. Yaralanan kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.



Olaya tanık olan çevredeki bir esnaf, “Burada bayanın bir tanesi arabanın altında kaldı. Hatta bizim kamerada görünüyor. Aşağı yukarı 5 -6 metre, 10 metre de olabilir, kadını sürükledi. Bizim birader bağırdı çağırdı araba durdu yoksa durmaya niyeti yoktu, görmeden demek ki vurmuş” dedi.



Öte yandan kadının kamyonetin altında metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda virajı dönen kamyonet, yoldaki yürüyen kadına çarparak altına alıyor ve metrelerce sürüklüyor. Durumu fark eden vatandaşlar kamyonet sürücüsünü uyararak durduruyor.