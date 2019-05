Kuveyt Türk’ten meraklı kâşiflere kodlama ve robotik eğitimi

Kuveyt Türk,Türk Kızılayı'yla işbirliğine giderekortaokul öğrencilerine kodlama ve robotik eğitimi verdiği 1010 Kâşif Projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmaya devam ediyor. Kocaeli İstiklal Ortaokulu, 1010 Kâşif Gönüllüleri Çocukları Eğitimi, Kızılay Toplum Merkezi Eğitimi ve Türkiye İzcilik Federasyonu İzcileri Eğitimi etaplarını tamamlayan Kuveyt Türk, son olarak İskenderun Hanife Uysal Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.



Kuveyt Türk çalışanlarınınkatkıda bulunduğu proje kapsamında, temel kod yazımının yanı sıra çocuklara verilen kod senaryolarıylapek çok alanda uygulamalı kodlama ve robotik eğitimi yapılıyor. Tam gün süren eğitimde Adımızı Yazalım, Deniz Feneri, Sokak Lambası, Alkışla Yanan Lamba, Trafik Işıkları, Park Sensörü, Tren Geçiş Kontrolü, Gece Lambası, Oyun Hamuru ve Renkler olmak üzere 10-15 yaş grubuna uygun eğlenceli, eğitici ve öğretici uygulamalar sunuluyor.







“Teknolojinin temel yapı taşını çocuklarla buluşturuyoruz”

“Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz” söylemiyle harekete geçerek meraklı kâşiflerle buluştuklarını ifade edenKuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Kod yazmak teknolojinin temel yapı taşlarındandır. Gittiğimiz her okulda çocuklarımızınilgilerini ve bu alandaki yeteneklerini gördükçene denli doğru bir iş yaptığımızıanlıyoruz. Bu ilgi, projemizin geleceği adınabizlereyol gösteriyor” dedi.



“Teknolojiyi bilinçli kullanan nesiller yetiştirmeliyiz”

1010 Kâşif Projesi ile yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Aslan Demir, teknolojinin doğru kullanımının önemine dikkat çekerek, “Teknoloji bir yanıyla hayatımızı kolaylaştırırken, diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığında bağımlılık haline geliyor, kontrol elden gidiyor. Özellikle çocuklar teknoloji bağımlılığı konusunda risk altında bulunuyor. Biz 1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza çağın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma, sadece tüketen değil üreten ve yöneten bir anlayışının yaygınlaşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.



Eğitim alan öğrenciler, okul arkadaşlarına kodlama eğitimi veriyor

Kuveyt Türk tarafından eğitimin sonunda okullara hediye edilen 1010 Kâşif Kodlama Kiti ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor.Eğitim alan öğrencilerin okullarındaki diğer öğrencilere kodlama eğitimi vermesi üzerine kurgulanan projeyle,okullardakitümöğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor. Her yıl en az 50 devlet okulunda kodlama ve robotik eğitimi verilmesi hedefleniyor.



1010 Kâşif Projesi nedir?

“Değerlerimizle büyüyoruz” söylemiyle toplumsal ve temel değerleri koruyup geliştirmeyi hedefleyen Kuveyt Türk, 30'uncu yılında 1010 Kâşif Projesi ile bilime destek vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılayı ile işbirliğine gidilen proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kodlama ve robotik eğitimi götüren Kuveyt Türk, sağladığı eğitim ve donanım desteğiyle yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçlıyor.10-14 yaş arasındaki (5'inci sınıftan itibaren) meraklı kâşifleri kapsayan kodlama ve robotik eğitimiylebu yıl en az 1010 Kâşifin oluşturulması ve meraklı kâşiflere bilimi anlama ve uygulama fırsatı verilmesi hedefleniyor. 1010 Kâşif Projesi'nde ana hedef kitleyi, devlet okulları ve başta YİBO'lar (Yatılı İlköğretim Bölge Okulları) olmak üzere ortaokul çağındaki çocuklar oluşturuyor.



Kuveyt Türk Katılım Bankası Hakkında

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk), 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan banka; müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji - inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlar ile sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın bankacılığı alanında adım atan ilk katılım bankası olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk banka sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye'de bir banka tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye'de iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 414 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk Katılım Bankası, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya'daki banka iştiraki KT Bank AG'yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” yaklaşımı doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.